Сроки гидравлических испытаний сдвинулись в Новокузнецке

Сообщается, что сроки гидравлических испытаний тепловых сетей в Центральном и Куйбышевском районах Новокузнецка переносятся на период с 14 по 27 июня. Информация об этом появилась в официальном Telegram-аккаунте СГК. Изменение дат испытаний было выполнено по просьбе мэрии.
– Идем навстречу просьбе городских властей, связанной с проведением ХХХ юбилейной Международной специализированной выставки технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг", – заявили в энергокомпании.
Ранее график отключения горячей воды в Новокузнецке появился в Сети.
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