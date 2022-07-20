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Средняя зарплата в Кузбассе выросла более чем на 8 500 рублей за год

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Статистики зафиксировали увеличение средней заработной платы работников в Кемеровской области за минувшие 12 месяцев.

Согласно актуальным данным Кемеровостата, средняя зарплата в Кузбассе в мае 2022 года составила 55 966 рублей. В сравнении с тем же месяцем прошлого года прирост составил 15,4% или более 8 500 рублей. А вот по сравнению с апрелем 2022 года, средняя зарплата в регионе увеличилась на 4,6%, что следует из данных статистиков.


Наибольший прирост отмечается в сфере строительства (+32 п.п. за год), добычи полезных ископаемых (+28,2 п.п. за год). Уменьшение средней зарплаты наблюдается в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (-24,5 п.п.), производства мебели (-10,5 п.п.), а также кожи и изделий из нее (-8,4 п.п.).


Напомним, ранее опрос показал, что более половины кузбассовцев оказались недовольны размером свой зарплаты.

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