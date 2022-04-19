Средняя зарплата в Кузбассе превысила 50 000 рублей

По данным Кемеровостата, средняя зарплата по Кузбассу составляет 51 238 рублей. В феврале прошлого года заработки были на 16,8% меньше.

Самая высокая оплата труда у работников сфер добычи металлических руд – 87 286 рублей

металлургическое производство– 83 544 рубля

добыча угля – 81 987 рублей

научные исследований и разработки – 72 464 рубля

Напротив же меньше всех получили производители одежды – 16 994 рублей, кожевники – 15 094 рубля, производители мебели – 11 195 рублей.

Напомним, ранее Кузбасс занял пятое место в Сибири по зарплатным ожиданиям соискателей.