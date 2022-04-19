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Средняя зарплата в Кузбассе превысила 50 000 рублей

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Кемеровостат опубликовал данные о средней зарплате по региону.

По данным Кемеровостата, средняя зарплата по Кузбассу составляет 51 238 рублей. В феврале прошлого года заработки были на 16,8% меньше.


Самая высокая оплата труда у работников сфер добычи металлических руд – 87 286 рублей

  • металлургическое производство– 83 544 рубля
  • добыча угля – 81 987 рублей
  • научные исследований и разработки – 72 464 рубля

Напротив же меньше всех получили производители одежды – 16 994 рублей, кожевники – 15 094 рубля, производители мебели – 11 195 рублей.


Напомним, ранее Кузбасс занял пятое место в Сибири по зарплатным ожиданиям соискателей.

Да!
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