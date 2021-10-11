Средняя зарплата в Кузбассе почти достигла 47 тысяч рублей без учета налогов

5
Фото:  

Аналитики Кемеровостата подсчитали среднемесячную зарплату в регионе с начала текущего года. Однако до вычета налогов и удержаний она оказывается выше реальной.

По итогам наблюдений, в Кемеровской области среднемесячная зарплата за период с января по июля 2021 года составила 46 662 рубля с учетом разных видов деятельности и малых предприятий. Данный показатель оказался выше на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


Стоит отметить, что согласно условиям расчета Росстата, среднемесячная заработная плата, которую в итоге получает наемные работники несколько ниже, поскольку в статистических данных она указывается без вычета НДФЛ в размере 13%. Помимо этого, некоторые сотрудники могут получать плату не денежными средствами, а, например, оплаченным проживанием или питанием. Такие показатели также включаются в расчет средней зарплаты.


Также есть и категории граждан, которые в зависимости от различных условий могут получать меньше или больше заявленной зарплаты. Например, НДФЛ возвращается инвалидам или воспитывающим детей гражданам. Наоборот, деньги из зарплаты удерживаются у иностранных граждан (-30%), которые не имеют квалификации.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29929

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined