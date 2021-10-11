Средняя зарплата в Кузбассе почти достигла 47 тысяч рублей без учета налогов

По итогам наблюдений, в Кемеровской области среднемесячная зарплата за период с января по июля 2021 года составила 46 662 рубля с учетом разных видов деятельности и малых предприятий. Данный показатель оказался выше на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоит отметить, что согласно условиям расчета Росстата, среднемесячная заработная плата, которую в итоге получает наемные работники несколько ниже, поскольку в статистических данных она указывается без вычета НДФЛ в размере 13%. Помимо этого, некоторые сотрудники могут получать плату не денежными средствами, а, например, оплаченным проживанием или питанием. Такие показатели также включаются в расчет средней зарплаты.

Также есть и категории граждан, которые в зависимости от различных условий могут получать меньше или больше заявленной зарплаты. Например, НДФЛ возвращается инвалидам или воспитывающим детей гражданам. Наоборот, деньги из зарплаты удерживаются у иностранных граждан (-30%), которые не имеют квалификации.