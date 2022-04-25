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Средний желаемый заработок кузбассовцев оказался почти в три раза выше реального

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Жители двух крупных городов Кузбасса рассказали о желаемом МРОТе.

Опрос, проводимый среди городов миллионников и полумиллионников, куда вошли Кемерово и Новокузнецк, показал желаемую среднюю зарплату.


На сайте Super Job кемеровские респонденты указали сумму в 36 300 рублей, новокузнецкие – 35 000 рублей. В то время как официальный МРОТ составляет 13 890 рублей.


Для сравнения, в январе этого года жители столицы Кузбасса писали про 34 000 рублей, а в ноябре 2020 – 32 200 рублей.


Завершает рейтинг запросов желаемого МРОТ Пенза – 32900 рублей.


Время проведения опроса с 17 марта по 21 апреля 2022 года.

Да!
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