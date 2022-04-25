Средний желаемый заработок кузбассовцев оказался почти в три раза выше реального

Опрос, проводимый среди городов миллионников и полумиллионников, куда вошли Кемерово и Новокузнецк, показал желаемую среднюю зарплату.

На сайте Super Job кемеровские респонденты указали сумму в 36 300 рублей, новокузнецкие – 35 000 рублей. В то время как официальный МРОТ составляет 13 890 рублей.

Для сравнения, в январе этого года жители столицы Кузбасса писали про 34 000 рублей, а в ноябре 2020 – 32 200 рублей.

Завершает рейтинг запросов желаемого МРОТ Пенза – 32900 рублей.

Время проведения опроса с 17 марта по 21 апреля 2022 года.