Средний размер ипотеки кузбассовцев увеличился на четверть за год

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Специалисты заявили об увеличении суммы ипотечного кредитования на территории Кемеровской области.

Жители Кузбасса в 2021 году позаимствовали у банков на ипотечное кредитование 2,1 млн рублей, что на 21% превышает показателя за май прошлого года (1,74 млн рублей). Об этом стало известно

из свежего отчета Объединенного кредитного бюро.


В среднем по России размер ипотечного кредита увеличился на 25% и составил в мае почти 2,9 млн рублей. Что касается столицы, то в Москве оказался самый большой в стране средний размер ипотеки – 5,9 млн рублей (рост 24%).


В списке лидеров оказалась Московская область (4,3 млн рублей, рост на 22%), Санкт-Петербург (4,2 млн рублей, рост на 28%), Краснодарский край (2,6 млн рублей, рост на 32%) и Свердловская область (2,5 млн рублей, рост на 19%).


Для снижения долговой нагрузки заемщики вынуждены увеличивать срок кредита, отметили в ОКБ.

Да!
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