Средние зарплаты врачей в Кузбассе составили почти 80 тыс рублей

Средняя предлагаемая зарплата для врачей в шахтерском крае за 2020 год составила 77 828 рублей, что выяснили эксперты Кемеровостата. Это на 11,4% больше, чем медики зарабатывали годом ранее.

— За 2020 год среднемесячная начисленная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, составила 77 828 рублей, за 2019 год — 69 841 рубль, — прокомментировали в статистическом ведомстве.

При этом специалистам удалось проанализировать и динамику зарплат кузбасских медицинских работников в 2019 и 2020 году. По результатам исследования оказалось, что на конец 2020 года численность врачей всех специальностей (без учета стоматологов) составила 11 643 человека, а это в свою очередь на 0,1% ниже, чем было зафиксировано в конце 2019 года.

Однако в 2020 году жители региона стали реже посещать врачей, в том числе и снизилось количество профилактических приемов. В общей сложности граждане за год приходили в кабинеты к медицинским работникам только 21 283 685 раз. Стоит отметить, что до пандемии показатель был выше и составлял 25 755 580 визитов.