Средние зарплаты сибиряков оказались ниже доходов жителей Кузбасса

По свежим данным Новосибирскстата, в период с января по апрель 2021 года средняя ежемесячная зарплата в Сибирском федеральном округе составила 45 030 рублей. При этом жители Кемеровской области по статистике зарабатывают немного больше – 45 312 рублей.

Стоит отметить, что по этому показателю Кузбасс занял четвертое место в рейтинге, а в тройку лидеров по доходам граждан попали: Красноярский край (56 055 рублей), Иркутск (50 197 рублей) и Томская область (47 585 рублей).

По итогам отчетного периода в остальных регионах Сибири средняя заработная плата оказалась ниже кузбасской. На последней строчке рейтинга оказался Алтайский край с показателем 30 278 рублей.

Эксперты назвали самые прибыльные сферы деятельности в шахтерском краю. Ими оказались добыча полезных ископаемых (средняя зарплата – 63 975 рублей), профессиональная научная и техническая деятельность (58 785 рублей) и финансы со страхованием (57 312 рублей). Самая низкая зарплата оказалась у работников в сфере административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах.