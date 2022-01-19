"Средневековая темень": мэр Новокузнецка раскритиковал антипрививочников

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Глава южной столицы Кузбасса обозначил свое отношение к опасениям граждан, выступающим против вакцинации от коронавируса.

Сегодня, 19 января, состоялся прямой эфир в Instagram мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. В ходе включения градоначальник рассказал, что считает прививку от COVID-19 обязательной и не разделяет мнения тех, кто считает вакцину опасной, в том числе и своего близкого окружения.

— У меня есть достаточное количество знакомых и даже родственников, которые говорят что это [вакцина - прим. ред.] — зараза. Это средневековая темень, непросвещенные такие мысли посещают людей. Прививаться надо, обязательно, — заявил Сергей Кузнецов в ходе эфира "Утро с мэром".

Кроме того, в ходе прямого включения мэр Новокузнецка рассказал об особенностях нового штамма коронавируса "омикрон".

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