Сегодня, 19 января, состоялся прямой эфир в Instagram мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. В ходе включения градоначальник рассказал, что считает прививку от COVID-19 обязательной и не разделяет мнения тех, кто считает вакцину опасной, в том числе и своего близкого окружения.

— У меня есть достаточное количество знакомых и даже родственников, которые говорят что это [вакцина - прим. ред.] — зараза. Это средневековая темень, непросвещенные такие мысли посещают людей. Прививаться надо, обязательно, — заявил Сергей Кузнецов в ходе эфира "Утро с мэром".

Кроме того, в ходе прямого включения мэр Новокузнецка рассказал об особенностях нового штамма коронавируса "омикрон".