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Сразу восемь инфицированных COVID-19 пациентов погибли в Кузбассе за сутки

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За минувшие сутки в Кемеровской области зафиксированы новые смерти среди граждан, у которых был подтвержден китайский вирус.

Представители власти Кемеровской области рассказали, что за день на территории шахтерского края было выявлено восемь новых случаев смерти от COVID-19.

У женщины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, хронической болезни почек, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии, сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, бронхиальной астмы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Промышленновском муниципальном округе.
У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.
У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске, – следует из текста официального сообщения.

Число инфицированных пациентов среди жителей Кузбасса вновь увеличилось. По информации на пятницу, 18 февраля, в регионе зафиксировано 2 585 заболевших, что является абсолютным рекордом с начала пандемии. Число погибших достигло 2 055.

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