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Сразу три пляжа откроются в Кузбассе в первый день лета

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Уже завтра в среду, 1 июня, на территории Кузбасса откроются первые пляжи.

Три зоны для отдыха у воды расположены в Прокопьевске, в Зенковском парке. Об официальном открытии пряжей "Зенковский", "Волна" и "Специализированный", последний оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья, заявил глава города Максим Шкарабейников. При этом чиновник указал, что со среды, 1 июня, заходить в водоем гражданам еще не разрешается, поскольку вода до сих пор не прогрелась.

Обращаю внимание: купаться еще нельзя, температура воды не достигла необходимых +20 градусов! Пока разрешен только отдых на берегу, указал градоначальник.

К текущему моменту специалисты провели все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности отдыхающих: водолазы изучили дно, дежурные спасатели прошли обучение, а к берегам на патрулирование вышли полицейские.

Да!
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