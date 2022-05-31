Сразу три пляжа откроются в Кузбассе в первый день лета

Три зоны для отдыха у воды расположены в Прокопьевске, в Зенковском парке. Об официальном открытии пряжей "Зенковский", "Волна" и "Специализированный", последний оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья, заявил глава города Максим Шкарабейников. При этом чиновник указал, что со среды, 1 июня, заходить в водоем гражданам еще не разрешается, поскольку вода до сих пор не прогрелась.

– Обращаю внимание: купаться еще нельзя, температура воды не достигла необходимых +20 градусов! Пока разрешен только отдых на берегу, – указал градоначальник.

К текущему моменту специалисты провели все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности отдыхающих: водолазы изучили дно, дежурные спасатели прошли обучение, а к берегам на патрулирование вышли полицейские.