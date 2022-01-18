Сразу три перекрестка в Кемерове временно станут нерегулируемыми

Согласно данным Центра организации дорожного движения города Кемерово, сегодня, 18 января, временно прекратят работу светофоры на пересечениях улицы Инициативной и шоссе Егорова, а также улицы Инициативной и улицы Металлистов. Отключение на данных перекрестках будет проведено с 13:00 до 16:00 в связи с ремонтом.





Кроме того, из-за проведения аварийных работ с 9:00 прекратил работу светофорный объект на пересечении проспекта Химиков и улицы Волгоградской, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.



Автолюбителей призывают соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков.