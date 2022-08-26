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Сразу три фуры столкнулись на трассе в Кемеровском районе

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Кузбассовцы стали свидетелями ДТП с участием трех длинномеров. Правоохранители прокомментировали ситуацию.

В социальных сетях появились кадры, снятые в Кемеровском районе накануне, 25 августа. Очевидцам удалось запечатлеть на камеру фуры, получившие повреждения в результате столкновения.

‒ Несколько фур столкнулись перед поворотом на Березовский со стороны Мариинска, ‒ сообщили кузбассовцы.

В УГИБДД по Кемеровской области журналисту AVOKADO рассказали, что инцидент произошел около 12:10 на автодороге Новосибирск-Иркутск в Кемеровском районе. Предварительно, водитель грузовика Scania G440 с полуприцепом не выбрал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с длинномером Mercedes-Benz, после чего по инерции врезался в еще один тягач Scania. В результате ДТП был причинен только материальный ущерб.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о том, что при движении на дальние расстояния водители обязаны прерываться на отдых.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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