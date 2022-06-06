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Сразу шесть ларьков в Кемерове попали под снос

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В кузбасской столице специалисты уничтожат еще шесть торговых объектов, которые признаны незаконными.

Кемеровская администрация сегодня в понедельник, 6 июня, выпустила новое постановление "О демонтаже незаконно размещенных объектов". Документ предполагает снос шести незаконных торговых павильонов по следующим адресам:

  • северо-восточнее дома № 139 по просп. Ленина;
  • восточнее дома № 6 по ул. Радищева;
  • восточнее дома № 3 по ул. Волгоградской;
  • южнее дома № 37 по ул. Кирова;
  • южнее дома № 46 по просп. Октябрьскому;
  • южнее дома № 108 по просп. Кузнецкому.
  • Заняться этим должна специализированная организация.

Отмечается, что все ларьки должны быть уничтожены в срок до 1 августа.

Да!
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