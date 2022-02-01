Сразу семь зараженных COVID-19 кузбассовцев скончались за день

Согласно сводке за 1 февраля, в регионе за день было зарегистрировано еще семь смертей пациентов, зараженных опасной китайской инфекцией.

– У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Беловском муниципальном округе.

У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Новокузнецком муниципальном округе.

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке, – следует из сообщения.

Отмечается, что в Кемеровской области за минувшие 24 часа врачи выявили 912 заболевших, такое число является абсолютным рекордом по заболевшим с начала пандемии.

К настоящему времени на территории шахтерского края подтверждено 96 552 случаев заражения COVID-19. Продолжают получать лечение 8 620 человек, а количество жертв инфекции достигло 1 911.