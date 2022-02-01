Сразу семь зараженных COVID-19 кузбассовцев скончались за день

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В Кузбассе снова выросло число жертв коронавируса, названы их сопутствующие болезни.

Согласно сводке за 1 февраля, в регионе за день было зарегистрировано еще семь смертей пациентов, зараженных опасной китайской инфекцией.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске.
У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Беловском муниципальном округе.
У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Новокузнецком муниципальном округе.
У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке, – следует из сообщения.

Отмечается, что в Кемеровской области за минувшие 24 часа врачи выявили 912 заболевших, такое число является абсолютным рекордом по заболевшим с начала пандемии.


К настоящему времени на территории шахтерского края подтверждено 96 552 случаев заражения COVID-19. Продолжают получать лечение 8 620 человек, а количество жертв инфекции достигло 1 911.

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