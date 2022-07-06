Сразу семь пропавших жителей Кузбасса были найдены мертвыми в июне

По информации ПСО "Лиза Алерт", всего за июнь текущего года поступили 316 заявок на поиск пропавших людей. При этом 225 из общего числа удалось найти живыми, а семь к моменту завершения поисков были уже мертвы.

К слову, до сих пор не удается установить местонахождение еще 10 пропавших граждан, 73 заявки остались в статусе неподтвержденных. Волонтеры помогли отыскать родных и близких людей одному человеку.





Стоит отметить, что из 316 полученных – 50 заявок были на поиск детей до 12 лет, и еще 39 – на поиск пожилых людей от 65 лет.