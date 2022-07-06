Сразу семь пропавших жителей Кузбасса были найдены мертвыми в июне

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Кузбасские волонтеры раскрыли статистику поиска пропавших граждан в июне 2022 года. Как выяснилось, сразу семь жителей Кемеровской области пропали без вести и скончались, а еще 10 до сих пор не найдены.

По информации ПСО "Лиза Алерт", всего за июнь текущего года поступили 316 заявок на поиск пропавших людей. При этом 225 из общего числа удалось найти живыми, а семь к моменту завершения поисков были уже мертвы.


К слову, до сих пор не удается установить местонахождение еще 10 пропавших граждан, 73 заявки остались в статусе неподтвержденных. Волонтеры помогли отыскать родных и близких людей одному человеку.


Стоит отметить, что из 316 полученных – 50 заявок были на поиск детей до 12 лет, и еще 39 – на поиск пожилых людей от 65 лет.

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