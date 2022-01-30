Сразу семь кузбассовцев с патологиями скончались после заражения COVID-19

По данным на утро воскресенья, 30 января, на территории Кемеровской области скончались еще семь пациентов с коронавирусом.

– У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Осинниках.

У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Таштагольском муниципальном районе.

У мужчины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Новокузнецке, – говорится в сводке.

Общее количество смертей, по информации властей, достигло 1 895. Также за день медики выявили новые случаи заражения. Всего в регионе медицинскую помощь получают 7 458 пациентов с диагнозом COVID-19. К настоящему момент их общее количество достигло 94 819.