Сразу пять иномарок столкнулись на кемеровском мосту

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Накануне вечером на оживленном мосту в кузбасской столице произошло ДТП с участием пятерых автомобилей. В ОГИБДД Кемерова редакции AVOKADO рассказали, что показания всех участников столкновения разошлись.

Массовое столкновение автомобилей в районе Кузбасского моста в областном центре произошло накануне вечером, 18 ноября, около 17:45 по местному времени. В ГИБДД города Кемерово корреспонденту AVOKADO уточнили, что за тесным контактом попались сразу пять иномарок: Toyota Land Cruiser, Kia Picanto, Ford Transit и Chevrolet Captiva.

– В результате ДТП никто не пострадал, причинен материальный ущерб. Показания все участников аварии противоречат друг другу. Сейчас ведется расследование, – рассказал собеседник изданию.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что автобус с пассажирами перевернулся на кузбасской трассе.

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