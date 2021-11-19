Сразу пять иномарок столкнулись на кемеровском мосту

Массовое столкновение автомобилей в районе Кузбасского моста в областном центре произошло накануне вечером, 18 ноября, около 17:45 по местному времени. В ГИБДД города Кемерово корреспонденту AVOKADO уточнили, что за тесным контактом попались сразу пять иномарок: Toyota Land Cruiser, Kia Picanto, Ford Transit и Chevrolet Captiva.

– В результате ДТП никто не пострадал, причинен материальный ущерб. Показания все участников аварии противоречат друг другу. Сейчас ведется расследование, – рассказал собеседник изданию.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что автобус с пассажирами перевернулся на кузбасской трассе.