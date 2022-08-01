Сразу несколько улиц в Белове ушли под воду

В сообществе с беловскими новостями во "ВКонтакте" появилась публикация, в которой сказано, что накануне 31 июля в районе ул Пролетарская, 1/1 , где находится стадион "Металлург", произошел потоп. Местные жители указали, что вода хлынула на и на огород, двор дома по ул. Суворова, 38, что расположен по соседству.

– Это произошло потому, что во время строительства стадиона, при монтаже ливневки, не была прочищена труба под дорогой. Хотя строители и приемная комиссия были об этом уведомлены. Прошу решить эту проблему в ближайшее время, – указал автор поста.

На аналогичную проблему пожаловались и жители домов №42-46 по ул. Пролетарская. Горожане указали, что вся вода ушла в погреба и для того, чтобы хоть как-то разрушить проблему, люди кидают насос, а после выкачивают лишнюю жидкость с дворового участка.