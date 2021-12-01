Сразу несколько пунктов вакцинации открылись в Кемерове за один день

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Еще несколько медицинских пунктов, где будет проводиться вакцинация граждан от опасного вируса COVID-19, появились в областном центре.

Поставить прививки от китайской инфекции теперь можно в территориальных управлениях Заводского, Ленинского, Рудничного районов. Медики будут вакцинировать кемеровчан по следующим адресам:

  1. ул. Карболитовская,7 (кабинет №25А), с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00, по живой очереди, дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 75-39-56;
  2. Бульвар Строителей, 34 (кабинеты №26,27), в понедельник, среду и пятницу с 12:00 до 17:00, по предварительной записи по телефону 51-64-87;
  3. пр. Шахтеров, 45а (кабинеты №10,16), с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 по живой очереди, дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 64-28-50.

Также прививка станет доступней для жителей микрорайона Ягуновский, на переулке 3-й Иланский,7 (кабинет №11). Желающие могут получить лекарство в порядке живой очереди в понедельник с 14:00 до 18:00 и со вторника по пятницу с 10:00 до 13:00.

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