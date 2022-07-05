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Сразу несколько иномарок попали в ДТП на проспекте кузбасского города

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Правоохранители в Кемеровской области рассказали об автоаварии, в которой пострадал человек.

О происшествии сообщили в Сети жители Березовского. Горожане разместили фотографии, на которых видны серьезно поврежденные автомобили. За комментарием по данной ситуации журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу.


ДТП произошло сегодня, 5 июля, в 07:40. Автомобиль Mitsubishi двигался по проспекту Ленина позади машины Chevrolet. По предварительным данным, водитель Mitsubishi не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впередиидущую иномарку. От удара Chevrolet вылетел на встречную полосу, где столкнулся с KIA Cerato, рассказали правоохранители. Все обстоятельства выясняются.


В результате ДТП пострадал пассажир KIA. Ему было назначено амбулаторное лечение. Ранее инцидент прокомментировали медики.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что при движении водители должны придерживаться безопасной скорости, а также соблюдать дистанцию до впередиидущих транспортных средств и боковой интервал.

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