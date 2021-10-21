Сразу несколько ДТП произошли утром на кемеровских проспектах

Две аварии зафиксированы сегодня в четверг, 21 октября, в кузбасской столице. Одно из столкновений произошло около 9:29 по местному времени на пересечении улицы Красной и проспекта Советского – вблизи областной администрации. Участниками ДТП стали две иномарки: Hyundai и KIA. Об этом рассказали местные житель в социальной сети "ВКонтакте".

В публикации отмечается, что после контакта автомобили остановились посреди дороги, мешая другим автомобилистам.

Практически в это же время, но уже в районе проспекта Ленина, 72, не поделили дорогу легковушки.

Из размещенных в сообществе кадров следует, что одна из машин протаранила вторую в бок.

Информации о пострадавших нет. Компетентным органам предстоит установить причины, из-за которых произошли происшествия