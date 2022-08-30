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Сразу несколько автомобилей столкнулись у цирка в Кемерове

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Фото:  

ДТП с несколькими автомобилями случилось в центре кузбасской столицы.

Кемеровчанин сообщил, что на проспекте Ленина произошло столкновение нескольких машин, в результате чего на участке у цирка возник затор. На сделанном очевидцем фото видно, что автомобили столкнулись "паровозиком".

– Столкнулись четыре автомобиля. Полностью блокирована одна полоса движения, – рассказал свидетель происшествия сайту VSE42.Ru.

В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO подтвердили факт автоаварии. Сейчас на месте работают правоохранители. По предварительной информации, в ДТП участвовали четыре транспортных средства. Все обстоятельства инцидента выясняются и устанавливаются.

Фото:  
Да!
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