Сразу несколько автомобилей попали в ДТП с мусоровозом в Новокузнецке

Новокузнечане поделились в социальных сетях кадрами, на которые попало ДТП, произошедшее в Куйбышевском районе города. Судя по видео, несколько автомобилей, в числе которых мусоровоз, столкнулись, образовав "паровозик" на проезжей части.

Чтобы выяснить обстоятельства происшествия, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу. Правоохранители рассказали, что инцидент случился утром 20 июня. Водитель грузовика Scania двигался по улице Туркменской со стороны улицы Точилино. Предварительно, в районе здания №54 автомобилист не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку Mazda 3, которая двигалась в попутном направлении.

От удара легковушка столкнулась с Toyota Corolla, а та ‒ с автомобилем "ВАЗ-2107". В результате ДТП пострадала 31-летняя женщина, находившаяся за рулем Mazda. Ей было назначено амбулаторное лечение, отметили правоохранители.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям о необходимости придерживаться безопасной скорости на дороге, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал.