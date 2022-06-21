Сразу несколько автомобилей попали в ДТП с мусоровозом в Новокузнецке

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Автоавария с четырьмя машинами произошла в одном из районов южной столицы Кузбасса. Есть пострадавшая.

Новокузнечане поделились в социальных сетях кадрами, на которые попало ДТП, произошедшее в Куйбышевском районе города. Судя по видео, несколько автомобилей, в числе которых мусоровоз, столкнулись, образовав "паровозик" на проезжей части.


Чтобы выяснить обстоятельства происшествия, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу. Правоохранители рассказали, что инцидент случился утром 20 июня. Водитель грузовика Scania двигался по улице Туркменской со стороны улицы Точилино. Предварительно, в районе здания №54 автомобилист не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку Mazda 3, которая двигалась в попутном направлении.


От удара легковушка столкнулась с Toyota Corolla, а та ‒ с автомобилем "ВАЗ-2107". В результате ДТП пострадала 31-летняя женщина, находившаяся за рулем Mazda. Ей было назначено амбулаторное лечение, отметили правоохранители.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям о необходимости придерживаться безопасной скорости на дороге, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Видео: ВКонтакте / ДТП Новокузнецка

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