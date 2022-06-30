Сразу несколько автомобилей попали в ДТП на улице кузбасского города

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Фото:  

Очевидцы сообщили о автоаварии с четырьмя машинами в Кемеровской области.

Накануне в социальных сетях появились фотографии, сделанные на улице Пушкина в Ленинске-Кузнецком. Горожане сняли на камеру несколько машин, которые пострадали в результате столкновения. По словам очевидцев, в автоаварии участвовали четыре транспортных средства.

‒ ДТП с участием четырех автомобилей в районе ДКиИ ул. Пушкина 17, ‒ рассказал автор снимков.

Судя по фотографиям, машины получили вмятины. Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу. Правоохранители рассказали, что сигнала о подобном происшествии не поступало.


Можно предположить, что в ДТП не оказалось пострадавших, и участники разъехались, не обращаясь в полицию.

Фото: ВКонтакте / Инцидент ЧП Ленинск-Кузнецкий

Да!
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