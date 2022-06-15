Сразу несколько автомобилей попали в ДТП на проспекте в Кемерове

Сегодня, 15 июня, кемеровчане поделились в социальных сетях фотографией, на которой запечатлены несколько автомобилей, попавших в ДТП. Горожане рассказали, что инцидент произошел в районе здания №2а по проспекту Советскому. Судя по снимку, иномарки столкнулись, образовав "паровозик".

В ОГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO подтвердили факт автоаварии с участием четырех машин. Правоохранители отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Участники самостоятельно прибудут в отдел для составления материалов.