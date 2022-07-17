Сразу двое мальчиков пропали без вести в Кузбассе

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Поисковый отряд "Лиза Алерт" начал поиски несовершеннолетних жителей Кемеровской области.

Сегодня ночью, 17 июля, волонтеры объявили о пропаже двух несовершеннолетних кузбассовцев, мальчиков 13 и 15 лет. Местонахождение подростков, проживающих в селе Верх-Егос Прокопьевского района, остается неизвестным с 15 июля текущего года, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт".


Худяков Андрей родился в 2009 году. Рост мальчика составляет 157 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в бело-зеленую камуфляжную футболку, темно-синие штаны и синюю кепку.


Томиленко Николай Алексеевич родился в 2007 году. Рост юноши составляет 165 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы русые, глаза голубые. Был одет в темно-серую футболку, черные шорты и черные кроссовки.


Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших мальчиках, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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