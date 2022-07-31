Сразу две девочки-подростка пропали без вести в Кузбассе

Сегодня, 31 июля, поисковый отряд "Лиза Алерт" объявил о старте поисков двух девочек 2006 года рождения, пропавших без вести в Мысках. Подростки ушли 30 июля текущего года в неизвестном направлении.

Рост Шмаркиной Дианы Наимовны составляет 162 сантиметра. Телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в черную футболку, черные штаны и красные кроссовки.

Рост Пономаревой Карины Сергеевны составляет 154 сантиметра. Телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза зеленые. Была одета в белую футболку, серые спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших девочках, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.