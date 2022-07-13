Сразу 70 улиц в Кузбассе остались без воды после коммунальной аварии

Минувшей ночью на улице Геологов, 55 произошел серьезный прорыв воды, из-за чего холодного водоснабжения лишились жители порядка 70 улиц в Анжеро-Судженске. О ЧП в своих социальных сетях рассказал мэр города Александр Рыбалко.

По данным чиновника, сейчас специализированная бригада уже перекрыла задвижку на насосной станции третьего подъема направления "Новая Южная". Однако полностью устранить проблему до настоящего времени им не удалось.

Так, с 7:00 до 9:00 по местному времени подача воды была временно возобновлена, а после этого ремонтные работы продолжились.