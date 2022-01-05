Сразу 30 детей родились в Кузбассе в первый день нового года

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В правительстве Кузбасса рассказали, что в первый день после празднования Нового года на территории области появились на свет несколько десятков детей.

В первый день нового 2022 года на территории Кемеровской области на свет появились сразу 30 детей. Подробности о рождаемости в регионе озвучили представители администрации шахтерского края.


Отмечается, что 1 января в Кузбассе оказалось зарегистрировано 16 новорожденных мальчиков и 14 девочек. Среди них одна двойня: оба мальчики.

— Семьи, в которых в первый день года появились малыши, получат в рамках акции "Родился ребенок" материальную помощь на каждого новорожденного и памятные медальоны "Рождённому на Земле Кузнецкой", — следует из текста публикации.

Стоит отметить, что акция будет актуальна и в предстоящее Рождество, 7 января.

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