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Сразу 16 организованных пляжных зон откроются в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса в летний период для граждан планируется открыть 16 организованных пляжных зон.

По информации городского Управления по защите населения и территории, в Новокузнецке в 2022 году для граждан окажутся доступны 16 пляжей. Отмечается, что в Центральном районе специалисты организуют пять пляжей, в Кузнецком – три пляжа, в Заводском – четыре пляжа, в Орджоникидзевском районе – два пляжа и в Куйбышевский районе – два пляжа.


По традиции будет организована работа популярных пляжей "Левобережный", "Топольники", "Уют" и "Черемушки" и Парке отдыха "Водный".


К слову, на прошедшем накануне заседании представители местного правительства подчеркнули, что за несанкционированными местами отдыха специалисты усилят надзор, чтобы не допустить трагедий на воде. Купальный сезон официально откроется с 17 июня.

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