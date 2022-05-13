Сразу 16 организованных пляжных зон откроются в Новокузнецке

По информации городского Управления по защите населения и территории, в Новокузнецке в 2022 году для граждан окажутся доступны 16 пляжей. Отмечается, что в Центральном районе специалисты организуют пять пляжей, в Кузнецком – три пляжа, в Заводском – четыре пляжа, в Орджоникидзевском районе – два пляжа и в Куйбышевский районе – два пляжа.

По традиции будет организована работа популярных пляжей "Левобережный", "Топольники", "Уют" и "Черемушки" и Парке отдыха "Водный".

К слову, на прошедшем накануне заседании представители местного правительства подчеркнули, что за несанкционированными местами отдыха специалисты усилят надзор, чтобы не допустить трагедий на воде. Купальный сезон официально откроется с 17 июня.