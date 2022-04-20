Сразу 14 опасных жилых домов оказались уничтожены в кузбасском городе

Речь идет об Анжеро-Судженске, где специалисты уничтожили сразу 14 опасных домов, в которых ранее проживали люди. Отмечается, что из ветхих строений все граждане были переселены в новые квартиры.

– Часть домов осталась бесхозной и теперь представляет опасность – в заброшенных зданиях собираются подростки, местные жители беспокоятся, что может произойти пожар, – рассказал мэр города Александр Рыбалко в Telegram-канале.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кемерова выкупили более 100 частных домов под снос.