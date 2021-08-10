Спускавшийся с горы мужчина травмировался в Кузбассе

Инцидент произошел на горе Мустаг. Там же мужчина, попавший в неприятности, с детьми после восхождения к кресту начали спускаться с возвышенности, но заблудились из-за образовавшегося тумана.

- <…> они решили сократить путь, зашли в курумник (каменную гряду) и там отец семейства получил серьезную травму голеностопа, - сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда. Специалисты направились на помощь.

Добравшись до пострадавшего, сотрудники Агентства оказали ему первую помощь и помогли спуститься с горы, а затем передали его «скорой». Операция, которая требовалась мужчине, велась порядка восьми часов.