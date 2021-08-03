Спрятавший труп знакомого возле мусорного бака кузбассовец отправится в колонию

По информации следователей, 32-летнего погибшего с признаками насильственной смерти горожане обнаружили ранним утром одного из дней апреля прошлого года. Тело находилось близ мусорного контейнера. О своей находке кузбассовцы сообщили в правоохранительные органы.

Разбираясь в обстоятельствах смерти найденного, силовикам удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого, которым оказался 24-летний местный житель. Молодого человека задержали. Он же не стал отрицать своей причастности к преступлению и сам пояснил, что с погибшим они находились на улице в одной компании, отметив, что последний пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Горожане начали расходиться, путь обоих до дома совпал – они пошли вместе, однако в какой-то момент поссорились.

- По дороге между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый и нанес мужчине множество ударов ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Поняв, что убил его, кузбассовец решил скрыть следы преступления. В его голову пришла идея, что он сможет сделать это, спрятав труп у мусорного контейнера. Орудие преступления он выбросил, после чего скрылся.

Свою вину горожанин признал только частично, пояснив, что наносил удары в состоянии аффекта, однако психиатрическая экспертиза показала, что во время совершения преступления он отдавал отчет своим действиям.

В итоге по делу, возбужденному в отношении кузбассовца по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), был вынесен обвинительный приговор. Судом ему назначено 9 с половиной лет заключения в колонии строгого режима.