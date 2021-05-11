Спровоцировавший смертельное ДТП в нетрезвом состоянии кузбассовец отправился в колонию

Смертельный инцидент на дороге произошел еще в январе 2017 года. Тогда обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, двигался на отечественной легковушке в сторону Мариинска на трассе Р-255 «Сибирь».

Выехав на «встречку» на 439 километре дороги, он создал опасность для движения большегруза, который ехал по встречной полосе. Машины столкнулись: легковушку разорвало на две части. В итоге смертельные травмы получила пассажирка отечественного авто.

В ходе судебных разбирательств мужчина отказался признавать себя виновным, пояснив, что в момент ДТП за рулем находилась именно погибшая, а не он. Обосновал обвиняемый это тем, что пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Однако кузбассовцу не поверили.

- Несмотря на непризнание вины подсудимым, его вина в совершении преступления в результате рассмотрения уголовного дела судом (длившегося более 1 года 10 месяцев) была полностью доказана совокупностью исследованных доказательств, - сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

В качестве наказания обвиняемого приговорили к тюремному заключению, срок которого составляет три года. Помимо того, мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и шесть месяцев.

- Постановленный судом приговор был обжалован в апелляционном порядке как осужденным и его адвокатом, так и государственным обвинителем, - добавили в суде.

Несмотря на это, приговор был оставлен без изменений, однако его дополнили указанием на то, что срок отбытия дополнительного наказания – лишения прав – начнет исчисляться с момента отбытия основного, но также будет распространяться и на весь период отбытия основного наказания.