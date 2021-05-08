Спровоцировавший смерть мужчины после конфликта в трамвае кемеровчанин попал под статью

0
Фото:  

Кузбасский следком начал расследование после гибели 46-летнего мужчины, которого вытолкнул из вагона трамвая разгневанный пассажир. Погибший не хотел оплачивать проезд, чем тормозил движение транспорта.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего жителя областного центра по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Так, 2 мая обвиняемый стал свидетелем конфликта между водителем трамвая и пассажиром, который отказывался заплатить за проезд. Водитель обозначил альтернативу: покинуть вагон или заплатить, однако кемеровчанин не желал делать ни того, ни другого.

— Тогда 62-летний пассажир вытолкнул гражданина из вагона, тот упал, трамвай продолжил движение. При падении мужчина ударился головой об асфальт, потерял сознание. Прохожие вызвали ему "скорую помощь", — сообщили в областном СУ СКР.

Пострадавший горожанин был доставлен в больницу, где от полученной травмы умер. Оперативники разыскали мужчину, спровоцировавшего смерть пассажира трамвая. На текущий момент правоохранители решают вопрос о взятии обвиняемого под стражу, также он пройдет психолого-психиатрическая экспертизу. Ведется расследование.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24857

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined