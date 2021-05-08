Спровоцировавший смерть мужчины после конфликта в трамвае кемеровчанин попал под статью

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего жителя областного центра по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Так, 2 мая обвиняемый стал свидетелем конфликта между водителем трамвая и пассажиром, который отказывался заплатить за проезд. Водитель обозначил альтернативу: покинуть вагон или заплатить, однако кемеровчанин не желал делать ни того, ни другого.

— Тогда 62-летний пассажир вытолкнул гражданина из вагона, тот упал, трамвай продолжил движение. При падении мужчина ударился головой об асфальт, потерял сознание. Прохожие вызвали ему "скорую помощь", — сообщили в областном СУ СКР.

Пострадавший горожанин был доставлен в больницу, где от полученной травмы умер. Оперативники разыскали мужчину, спровоцировавшего смерть пассажира трамвая. На текущий момент правоохранители решают вопрос о взятии обвиняемого под стражу, также он пройдет психолого-психиатрическая экспертизу. Ведется расследование.