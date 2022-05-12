Спрос на ряд специалистов рухнул в Кузбассе за месяц

0
Фото:  

Исследователи выяснили, в каких сферах сократилось количество вакансий в Кемеровской области.

В апреле 2022 года в Кузбассе, по сравнению с мартом, сильно упал спрос на ряд специалистов. Так, количество вакансий для страховщиков сократилось на 72,3%, в сфере маркетинга, рекламы и PR ‒ 30,2%. Спрос на HR-специалистов снизился на 28,8%.


Примечательно, что по сравнению с апрелем 2021 года, спрос на работников сферы страхования также снизился: в апреле текущего года было открыто на 97,4% меньше подобных вакансий. Также в этом году на 51% сократился спрос на специалистов в профсфере "Государственная служба, некоммерческие организации", на 42,9% ‒ "Банки, инвестиции", на 40,7% ‒ "Консультирование". Прирост наметился в "Инсталляции и сервис" (+150,5%), "Строительство, недвижимость"(+136,8%) и "Начало карьеры, студенты" (+120,6%), следует из данных hh.ru.


При этом в целом количество вакансий в регионе остается высоким. Так, за апрель было открыто 13,1 тыс предложений о работе. Самыми популярными стали специалисты по продажам, рабочий персонал и строители.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36226

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined