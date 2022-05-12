Спрос на ряд специалистов рухнул в Кузбассе за месяц

В апреле 2022 года в Кузбассе, по сравнению с мартом, сильно упал спрос на ряд специалистов. Так, количество вакансий для страховщиков сократилось на 72,3%, в сфере маркетинга, рекламы и PR ‒ 30,2%. Спрос на HR-специалистов снизился на 28,8%.

Примечательно, что по сравнению с апрелем 2021 года, спрос на работников сферы страхования также снизился: в апреле текущего года было открыто на 97,4% меньше подобных вакансий. Также в этом году на 51% сократился спрос на специалистов в профсфере "Государственная служба, некоммерческие организации", на 42,9% ‒ "Банки, инвестиции", на 40,7% ‒ "Консультирование". Прирост наметился в "Инсталляции и сервис" (+150,5%), "Строительство, недвижимость"(+136,8%) и "Начало карьеры, студенты" (+120,6%), следует из данных hh.ru.

При этом в целом количество вакансий в регионе остается высоким. Так, за апрель было открыто 13,1 тыс предложений о работе. Самыми популярными стали специалисты по продажам, рабочий персонал и строители.