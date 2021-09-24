Способ взыскания долгов за проезд по платным дорогам в России изменен

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Долги за проезд водителей по платным дорогам будут взыскиваться через суд.

Отмечается, что платная ЦКАД стала первой ( в настоящий момент единственной) трассой в России, где внедрена free-flow — система проезда без шлагбаумов. При этом для автолюбителей, которые не оплачивают проезд по дороге предусмотрен штраф Ространснадзора по ст. 12.21.4 КоАП (1,5–5 тыс. руб. в зависимости от транспортного средства нарушителя).


В случае, если в течение 20 дней автовладелец погасит долг, то постановление будет отменено. Однако, по данным Ространснадзора на 21 сентября, уже всего вынесено более 37,1 тысяч штрафов за невыплату проезда на общую сумму 70,7 млн руб. 13% нарушителей оплатили постановления (на сумму в 9,5 млн руб.), а 3,4 тыс. штрафов отменено в связи с погашением долга. За невыплату задолженности автомобилистов могут вызвать в суд, а в случае неявки решение о взыскании вынесут без их присутствие.


Речь идет только о тех автовладельцах, чей долг больше трех тысяч рублей. В таком случае должников вызовут в суд, в случае неявки решение о взыскании вынесут без них. Уточняется, что в отличие от штрафов за нарушение ПДД, срок давности по которому составляет два года, задолженность по оплате проезда по платной дороге может быть взыскана в течение трех лет, передает "Коммерсантъ".

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