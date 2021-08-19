Споры кузбассовцев и власти о качестве синих автобусов разгорелись в Сети

Некоторые жители различных муниципалитетов Кузбасса оказались недовольны новыми автобусами, которые совсем недавно поступили в регион и начали курсировать по улицам городов. Помимо привычных жалоб о нехватке рейсов, горожане стали высказываться и по поводу самих транспортных средств.

Так, кузбассовцы уверены, что в жаркую погоду в синих автобусах становится очень душно, а имеющиеся средства для вентиляции не справляются. Власти в ответ на это напомнили, что транспорт оснащен люками вентиляции на крыше, а также на боковых окнах. Сама же модель сертифицирована заводом изготовителем.

Также жители региона рассказали, что в холодную погоду автобусы сильно промерзают, а пол становится скользким. По словам представителей администрации, новые единицы транспорта оснащены системой обогрева салона, состоящей из пяти и более элементов. За активацию этой системы отвечает непосредственно водитель.

Еще одна жалоба горожан коснулась цифровой панели, которая должна оповещать пассажиров об остановках, однако, как утверждают жители, устройство сломано и его просто не отключили. Власти, в свою очередь, заявили, что на данный момент оборудование проходит настройку. Полноценный запуск панелей запланирован на сентябрь.

Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала, что все поступившие в Кемеровскую область новые автобусы вышли на маршруты.