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Споры кузбассовцев и власти о качестве синих автобусов разгорелись в Сети

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В социальных сетях жители Кемеровской области стали высказывать различные претензии по поводу качества и комфорта новых автобусов. Представители администрации, в свою очередь, комментируют жалобы.

Некоторые жители различных муниципалитетов Кузбасса оказались недовольны новыми автобусами, которые совсем недавно поступили в регион и начали курсировать по улицам городов. Помимо привычных жалоб о нехватке рейсов, горожане стали высказываться и по поводу самих транспортных средств.


Так, кузбассовцы уверены, что в жаркую погоду в синих автобусах становится очень душно, а имеющиеся средства для вентиляции не справляются. Власти в ответ на это напомнили, что транспорт оснащен люками вентиляции на крыше, а также на боковых окнах. Сама же модель сертифицирована заводом изготовителем.


Также жители региона рассказали, что в холодную погоду автобусы сильно промерзают, а пол становится скользким. По словам представителей администрации, новые единицы транспорта оснащены системой обогрева салона, состоящей из пяти и более элементов. За активацию этой системы отвечает непосредственно водитель.


Еще одна жалоба горожан коснулась цифровой панели, которая должна оповещать пассажиров об остановках, однако, как утверждают жители, устройство сломано и его просто не отключили. Власти, в свою очередь, заявили, что на данный момент оборудование проходит настройку. Полноценный запуск панелей запланирован на сентябрь.


Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала, что все поступившие в Кемеровскую область новые автобусы вышли на маршруты.

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