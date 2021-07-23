Спортсмены из Кузбасса выступят в составе сборной России на Олимпийских играх

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что на летних олимпийских играх, которые состоятся в столице Японии – Токио, российскую сборную представят четыре спортсмена из шахтерского края: волейболист Игорь Кобзарь, борец Заурбек Сидаков, боксер Глеб Бакши и гимнастка Анастасия Ильянкова.

– Ребята будут отстаивать честь нашего региона и всей страны. Волейболисты вступают в бой уже завтра – играют со сборной Аргентины, – написал глава региона.

Также в тексте своего сообщения глава региона пожелал удачи спортсменам и отметил, что жители Кемеровской области верят в своих земляков.