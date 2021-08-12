+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Спортсмены из 32 стран прибыли на Чемпионат мира по парашютному спорту в Кузбасс

0
Фото:  

На территории Кемеровской области 550 спортсменов из 32 стран из разных уголков мира поборются в своих навыках по прыжкам с парашютами.

Церемония открытия Чемпионата мира по парашютному спорту состоялась во вторник, 10 августа, в Кемеровской области. В общей сложности на соревнования для измерения навыков съехались 550 спортсменов из 32 стран мира. На состязания прибыли профессионалы из Азии, Африки, Южной и Северной Америки, Европы.


В мероприятии приняли участие президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш, президент Международной парашютной комиссии (ISC – International Skydiving Commission, Франция) Джиллиан Райнер, вице-президент, а также руководитель аппарата ООО "Федерация парашютного спорта России" Денис Свиридов.


Стоит отметить, что Мондиаль-2020 охватит сразу две региональные площадки: аэродром "Кемерово-Северный" и "Танай".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28013

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined