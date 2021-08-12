Спортсмены из 32 стран прибыли на Чемпионат мира по парашютному спорту в Кузбасс

Церемония открытия Чемпионата мира по парашютному спорту состоялась во вторник, 10 августа, в Кемеровской области. В общей сложности на соревнования для измерения навыков съехались 550 спортсменов из 32 стран мира. На состязания прибыли профессионалы из Азии, Африки, Южной и Северной Америки, Европы.

В мероприятии приняли участие президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш, президент Международной парашютной комиссии (ISC – International Skydiving Commission, Франция) Джиллиан Райнер, вице-президент, а также руководитель аппарата ООО "Федерация парашютного спорта России" Денис Свиридов.

Стоит отметить, что Мондиаль-2020 охватит сразу две региональные площадки: аэродром "Кемерово-Северный" и "Танай".