Спортсменка из Кузбасса выступит на летних Паралимпийских играх в Токио

24 августа в Токио стартуют очередные Паралимпийские игры. На соревнованиях честь Кузбасса будет отстаивать уроженка Новокузнецка Хеда Бериева. Она будет выступать в составе паралимпийской сборной России по пауэрлифтингу.

Ранее Хеда Бериева уже боролась за медали на паралимпиаде в Лондоне в 2012 году. Тогда спортсменка заняла четвертое место. Помимо этого, новокузнечанка является десятикратной чемпионкой России, двукратной чемпионкой Европы, четырехкратным призером Кубка мира и бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.

С 2011 года мастер спорта международного класса тренируется в Региональном центра спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта. Также Хеда Бериаева уже восемь лет входит в состав сборной России для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по пауэрлифтингу.