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Спортсменка из Кузбасса не прошла в финальные заезды на олимпийских играх

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Кузбасская сноубордистка Кристина Пауль стала 21-ой по итогам 1/8 финала, что не дало ей право участвовать в финале.

Уроженка Таштагола Кристина Пауль выбыла из соревнований по дисциплине "сноуборд-кросс" на Олимпийских играх в Китае.


Сноубордистка принимала участие в заездах среди женщин и по их результатам прошла дальше, заняв 10 позицию из 16. Однако после 1/8 финала Кристина Пауль заняла 21 место.

– К сожалению не проходит дальше в финальные заезды, – передает Олимпийский комитет по Кемеровской области.

Напомним, двое кузбасских спортсменов выбыли из гонки за медали в связи с заражением COVID-19.

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