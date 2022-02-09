Спортсменка из Кузбасса не прошла в финальные заезды на олимпийских играх

Уроженка Таштагола Кристина Пауль выбыла из соревнований по дисциплине "сноуборд-кросс" на Олимпийских играх в Китае.

Сноубордистка принимала участие в заездах среди женщин и по их результатам прошла дальше, заняв 10 позицию из 16. Однако после 1/8 финала Кристина Пауль заняла 21 место.

– К сожалению не проходит дальше в финальные заезды, – передает Олимпийский комитет по Кемеровской области.

Напомним, двое кузбасских спортсменов выбыли из гонки за медали в связи с заражением COVID-19.