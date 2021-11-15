Спортсмен из Кузбасса завоевал титул чемпиона по пауэрлифтингу в Норвегии

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Кузбассовец взял чемпионский титул на ЧМ по пауэрлифтингу (троеборью) среди мужчин. Соревнование прошло с 8 по 13 ноября в Норвегии.

Заслуженный мастер спорта России по пауэрлифтингу Дмитрий Инзаркин из Кемеровской области выступил на Чемпионате мира по троеборью, который состоялся в городе Ставангере в Норвегии. По итогам соревнований кузбассовец стал победителем в весовой категории 93 кг.


Общий результат спортсмена составил 1002,5 кг, из них 380 килограмм присед, 270 килограмм жим и 352,5 килограмм тяга.

Спортсмен тренируется под руководством тренера Гуменного Александра Валерьевича, прокомментировала пресс-служба министерства физической культуры и спорта Кузбасса в своем Instagram.

Стоит отметить, что состязание было проведено в рамках отборочного этапа на XI Всемирные Игры 2022 года, которые состоятся в Великобритании.

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