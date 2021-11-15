Спортсмен из Кузбасса завоевал титул чемпиона по пауэрлифтингу в Норвегии

Заслуженный мастер спорта России по пауэрлифтингу Дмитрий Инзаркин из Кемеровской области выступил на Чемпионате мира по троеборью, который состоялся в городе Ставангере в Норвегии. По итогам соревнований кузбассовец стал победителем в весовой категории 93 кг.

Общий результат спортсмена составил 1002,5 кг, из них 380 килограмм присед, 270 килограмм жим и 352,5 килограмм тяга.

– Спортсмен тренируется под руководством тренера Гуменного Александра Валерьевича, – прокомментировала пресс-служба министерства физической культуры и спорта Кузбасса в своем Instagram.

Стоит отметить, что состязание было проведено в рамках отборочного этапа на XI Всемирные Игры 2022 года, которые состоятся в Великобритании.