Спортивный магазин в Кемерове попал на продажу более чем за 40 млн рублей

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Магазин спортивных товаров, что расположен на оживленном проспекте в кузбасской столице, попал на продажу. Потенциальному покупателю придется заплатить больше 40 000 000 рублей.

Объявление о продаже еще одного торгового объекта появилось на популярном сайте. Владелец хочет сбыть здание магазина в Центральном районе на Октябрьском проспекте, общая площадь которого составляет 820 м².

– Продажа универсального помещения на первой линии. Ранее был спортивный магазин, – следует из текста объявления.

Отмечается, что объект можно использовать под офисы, открытую торговлю, производство. Также территория у здания оснащена парковкой.


Выручить за продажу данного строения собственник планирует аж 45 000 000 рублей, или же 54 878 рублей за один "квадрат".

Фото: Авито

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