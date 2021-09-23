Спортивный комплекс за 400 миллионов рублей откроется в Кузбассе в 2022 году

В Киселевске, в районе Красный Камень, идет строительство нового комплекса, предназначенного для оздоровительных занятий и активного отдыха. Общая площадь объекта, на строительство которого выделено 400 миллионов рублей, составляет более четырех тысяч квадратных метров.

В четырехэтажном комплексе будет располагаться бассейн 25х8 метров, залы для тренировок и занятий аэробикой, зал йоги. На стенах разместят травмобезопасные зеркала, а в помещениях для переодевания ‒ душевые и санузлы. Комплекс адаптирован и для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Ожидается, что за одну смену объект сможет принять около ста человек.