В крупном спорткомплексе на проспекте Притомском в рамках торжественного открытия прошла экскурсия, в которой приняли участие высокопоставленные чиновники, а также губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В общей сложности площадь объекта составляет 65 тысяч кв. метров. В здании планируют проводить массовые мероприятия, катание на коньках, соревнования по гандболу, баскетболу, флорболу, мини-футболу. Кроме того, возможно проведение занятий по дзюдо, бегу, керлингу, боксу и другим видам спорта.

В здании имеются два бассейна, тренажерный зал, раздевалки, лыжероллер-дром с центром подготовки, тренерские и судейские комнаты, пункт допинг-контроля, конференц-зал, гостиница, молодежный арт-центр с кафе, инжиниринговый центр и другое.

Фотограф Андрей Зонин побывал на мероприятии и подготовил специальный фоторепортаж.