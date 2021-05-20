Спортивная обитель: в Кемерове открылся Ледовый дворец "Кузбасс"

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20 мая в Кемерове прошло торжественное открытие Ледового дворца "Кузбасс", на котором присутствовал губернатор Сергей Цивилев.

В крупном спорткомплексе на проспекте Притомском в рамках торжественного открытия прошла экскурсия, в которой приняли участие высокопоставленные чиновники, а также губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.


В общей сложности площадь объекта составляет 65 тысяч кв. метров. В здании планируют проводить массовые мероприятия, катание на коньках, соревнования по гандболу, баскетболу, флорболу, мини-футболу. Кроме того, возможно проведение занятий по дзюдо, бегу, керлингу, боксу и другим видам спорта.


В здании имеются два бассейна, тренажерный зал, раздевалки, лыжероллер-дром с центром подготовки, тренерские и судейские комнаты, пункт допинг-контроля, конференц-зал, гостиница, молодежный арт-центр с кафе, инжиниринговый центр и другое.


Фотограф Андрей Зонин побывал на мероприятии и подготовил специальный фоторепортаж.

Фото: Avoka.do/ Андрей Зонин
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