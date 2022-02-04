Спорт после COVID-19: кузбасский специалист предостерегла переболевших

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Врач кемеровского центра диагностики рассказала условия возвращения к физической активности для перенесших коронавирусную инфекцию.

Во время прямого эфира министерства здравоохранения Кузбасса, который был посвящен рекомендациям переболевшим коронавирусом, врач-терапевт диагностического центра имени И.А.Колпинского Инна Стерлягова высказалась о занятиях спортом после перенесенного заболевания.


Медик рассказала, что прежде всего после выписки следует обратиться к терапевту и пройти диспансеризацию. Врач при этом должен следить за показателями крови перенесшего коронавирус, так как заболевание приводит к различным нарушениям. Кроме того, подчеркнула Инна Стерлягова, после вирусной пневмонии могут до полугода сохраняться некоторые остаточные явления. В связи с этим, к физической активности следует возвращаться постепенно и под наблюдением участкового терапевта.


Также специалист высказалась о питании после выздоровления от коронавируса.

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