Спорт после COVID-19: кузбасский специалист предостерегла переболевших

Во время прямого эфира министерства здравоохранения Кузбасса, который был посвящен рекомендациям переболевшим коронавирусом, врач-терапевт диагностического центра имени И.А.Колпинского Инна Стерлягова высказалась о занятиях спортом после перенесенного заболевания.

Медик рассказала, что прежде всего после выписки следует обратиться к терапевту и пройти диспансеризацию. Врач при этом должен следить за показателями крови перенесшего коронавирус, так как заболевание приводит к различным нарушениям. Кроме того, подчеркнула Инна Стерлягова, после вирусной пневмонии могут до полугода сохраняться некоторые остаточные явления. В связи с этим, к физической активности следует возвращаться постепенно и под наблюдением участкового терапевта.

Также специалист высказалась о питании после выздоровления от коронавируса.