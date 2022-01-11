Спор о службе в армии привел к смертельному избиению в Кузбассе

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Житель одного из городов Кемеровской области отправится в колонию после избиения соседа.

Инцидент произошел в Белове. Местный житель, 34-летний мужчина, распивал алкоголь у себя дома в компании 48-летнего соседа. В ходе застолья беловчане заговорили о службе в армии, на почве чего возник конфликт. Хозяин жилища ударил гостя кулаком по лицу, а затем нанес удар кочергой по голове. Пострадавший смог покинуть квартиру нападавшего самостоятельно, однако на следующий день его обнаружили лежащим у себя дома без сознания. Мужчину доставили в медучреждение, однако через несколько дней он скончался.


Правоохранители задержали беловчанина и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Со следствием задержанный сотрудничал, вину признал.


Суд признал кузбассовца виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Свой срок мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

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