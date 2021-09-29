Список умерших от COVID-19 кузбассовцев пополнился за последние сутки

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За минувшие 24 часа медики подтвердили смерть еще нескольких жителей Кемеровской области, которые были заражены коронавирусной инфекцией.

В больницах Кузбасса скончались еще пять пациентов, у которых ранее был официально подтвержден диагноз COVID-19. Все они страдали от серьезных осложнений на легкие.

  • У женщины 1946 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, системы патологии центральной нервной системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.
  • У женщины 1943 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.
  • У женщины 1967 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Мысках.
  • У женщины 1955 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Киселевске.
  • У женщины 1940 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

Всего за время пандемии в регионе скончались 1 290 инфицированных пациентов. Количество больных также увеличилось. Общее число случаев заражения достигло 56 709, а выздоровевших - 54 154. Под наблюдением врачей в настоящее время остаются 9 349 граждан.

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