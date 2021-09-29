Список умерших от COVID-19 кузбассовцев пополнился за последние сутки

В больницах Кузбасса скончались еще пять пациентов, у которых ранее был официально подтвержден диагноз COVID-19. Все они страдали от серьезных осложнений на легкие.

У женщины 1946 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, системы патологии центральной нервной системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У женщины 1943 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1967 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Мысках.

У женщины 1955 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Киселевске.

У женщины 1940 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

Всего за время пандемии в регионе скончались 1 290 инфицированных пациентов. Количество больных также увеличилось. Общее число случаев заражения достигло 56 709, а выздоровевших - 54 154. Под наблюдением врачей в настоящее время остаются 9 349 граждан.